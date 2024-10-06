Banyak Pengangguran Muda di Jakarta, Bang Doel: Enggak Perlu Ribet Kerja dengan Ijazah

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta nomor urut 3, Rano Karno alias Si Doel menawarkan sejumlah solusi atas masalah banyaknya pengangguran muda di Jakarta. Hal itu disampaikan dalam debat perdana Pilkada Jakarta 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu (6/10/2024).

Si Doel yang berpasangan dengan Cagub Pramono Anung itu hendak menurunkan syarat menjadi anggota PPSU atau yang dikenal pasukan oranye di Jakarta. "Hampir 48% populasi Gen Z ini ada secara realita dengan segala strata kehidupannya dari masyarakat paling bawah sampai paling atas," kata Bang Doel.

"Nah makanya tadi kita punya kebijakan untuk PPSU, nggak perlu ribet kerja dengan ijazah, tidak perlu ijazah SMP, SD sudah bisa bekerja karena PPSU itu cuman menjadi tim pekerja untuk menjaga kebersihan. Kita tingkatkan lagi kepada yang jenjang yang lebih tinggi SMP misalnya," tambahnya.

Bang Doel juga hendak membuat balai latihan kerja modern dengan memanfaatkan Balai Rakyat untuk meningkatkan kemampuan gen Z dan milenial.

"Dunia digital ini dunia bisa dijamah oleh anak-anak. Untuk itulah kita akan membangun Balai Rakyat, di sana akan tempat BLK Modern. BLK modern ini bisa bukan hanya Balai Latihan Kerja untuk mesin tapi bisa dengan komputerisasi banyak para swasta membuka sekolah-sekolah animasi, Saya tidak ingin menyebutkan tapi banyak sekali jurusan-jurusan seperti ini," ucapnya.