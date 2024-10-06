Bicara Kesetaraan Gender, RK Bikin Program Sekolah untuk Perempuan

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil mengatakan akan membuat program kerja sekolah untuk perempuan di Jakarta sebagai upaya menciptakan kesetaraan gender.

“Kita akan melakukan namanya pemberdayaan ibu-ibu yang tinggal di rumah dengan namanya sekolah perempuan,” kata RK pada debat perdana Pilkada Jakarta 2024, di Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran, Jakarta, Minggu (6/10/2024) malam.

RK mengatakan program sekolah perempuan ini pernah dilakukan pada saat dia menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat yang diberi nama sekoper cinta. Bahkan, sekolah ini telah meluluskan 75.000 perempuan yang bisa menjadi wirausaha.