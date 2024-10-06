Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Atasi Kemacetan Jakarta, Dharma-Kun Tak Ingin Tambah Jumlah Kendaraan

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |21:28 WIB
Atasi Kemacetan Jakarta, Dharma-Kun Tak Ingin Tambah Jumlah Kendaraan
Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Permasalahan kemacetan di DKI Jakarta menjadi isu penting dalam debat perdana pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang digelar Minggu malam ini (6/10/2024).

Terkait hal tersebut, paslon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana memandang perkara kemacetan di Jakarta harus diatasi melalui optimalisasi program yang sudah ada sebelumnya.

Bahkan, Dharma menyebut salah satu inisiatif yang bisa diterapkan agar kemacetan di Jakarta bisa ditekan adalah tidak perlu menambah jumlah armada alias kendaraan. Selain itu, dalam lintasan (trak) antara kendaraan harus berjarak sekitar 10 menit. 

“Dengan mengoptimalkan apa yang sudah ada, terutama manajemen, tidak perlu menambah armada, manajemen diperbaiki, dioptimalkan, pastikan setiap trak itu jaraknya 10 menit, dan itu harus dipastikan,” ujar Dharma dalam sesi debat perdana di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Poin lain yang dianggap penting oleh paslon independen ini adalah kenyamanan saat berkendaraan. “Demikian juga dengan penggunaan kendaraannya, kendaraannya harus nyaman AC-nya dingin, baunya tidak pengap,” paparnya. 

“Kemudian, dipastikan keamanan supaya disabilitas, lansia, ibu hamil maupun anak-anak itu mendapatkan maintenance atau treatment yang khusus, sehingga,” beber dia.  

 

Halaman:
1 2
      
