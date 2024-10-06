Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jumlah Tersangka Pembubaran Diskusi di Kemang Bertambah, Kini Jadi Sembilan Orang

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |22:30 WIB
Jumlah Tersangka Pembubaran Diskusi di Kemang Bertambah, Kini Jadi Sembilan Orang
Tersangka pembubaran diskusi di Kemang, Jaksel (Foto: dok polisi)
A
A
A

JAKARTA - Jumlah tersangka yang ditetapkan polisi terkait dengan pembubaran diskusi Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang kembali bertambah dari yang semula 5 orang jadi 9 orang. Empat tersangka baru yang ditetapkan oleh polisi yakni berinisial YL, WSL, FMC, dan RAS.

"4 pelaku lainnya telah ditangkap dan dilakukan penahanan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam melalui keterangan yang diterima pada Minggu (6/10/2024). 

Ade menambahkan 4 tersangka yang baru saja ditetapkan itu mempunyai perannya masing-masing. YL berperan merusak hingga merusak meja, WSL berperan MERUSAKbanner dan tiang layar proyektor, FMC berperan merusak layar proyektor, dan RAS berperan merusak properti.

Sementara itu, Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu menyatakan kini sudah ada sembilan tersangka terkait perkara itu. "Total jadi 9 tersangka," ucap dia.

Adapun diskusi yang dibubarkan secara paksa itu dihadiri oleh beberapa tokoh seperti Din Syamsudin, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, Said Didu, eks Danjen Kopassus Soenarko, Marwan Batubara, Rizal Fadhilah, Tata Kesantra, dan Ida N Kusdianti yang merupakan Ketua dan Sekjen Forum Tanah Air.

Para orang tak dikenal itu tiba-tiba merangsek masuk ke ruang diskusi melalui pintu belakang hotel. Mereka membuat ricuh dan merusak beberapa properti.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/338/3071345/ilustrasi_penangkapan-KP1W_large.jpeg
Polda Metro Kembali Tangkap 2 Pelaku Pembubaran Diskusi di Kemang, Total 5 Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/338/3070190/viral-b6Hf_large.jpg
Kasus Pembubaran Diskusi, Polisi Sebut Kelompok Preman Si Rambut Kuncir Bukan Bagian Pendemo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/338/3070172/polda_metro_merilis_perkembangan_kasus_pembubaran_diskusi_di_kemang-9inu_large.jpg
Kasus Pembubaran Diskusi di Kemang, 30 Anggota Polisi Diperiksa Propam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/338/3069999/pelaku_pembubaran_diskusi_di_kemang-IHxb_large.jpg
Ini Tampang Tersangka Baru Pembubaran Diskusi di Kemang Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/338/3069996/viral-AvJW_large.jpg
Sok Jago Bubarkan Diskusi dan Tendang Satpam, Anak Buah Si Rambut Kuncir Meringis saat Ditangkap di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/338/3069993/kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_pol_ade_ary_syam_indradi-kayS_large.jpg
Tangkap Satu Pelaku Pembubaran Diskusi, Polisi: Dia Tendang Satpam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement