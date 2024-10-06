Pramono-Doel Bakal Bangun Balai Rakyat untuk Tingkatkan SDM Warga Jakarta

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno alias Si Doel akan membangun balai rakyat di setiap kelurahan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) warga Jakarta.

Pramono mengatakan, SDM sangat penting dalam penilaian untuk indeks kota global. Sehingga jika nanti terpilih Pramono akan membangun balai rakyat di setiap kelurahan yang ada di Jakarta.

"Balai Rakyat ini bagian dari mendorong agar sumber daya manusia di tingkat paling bawah di kelurahan bisa dihidupkan," kata Pramono dalam debat perdana di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2024).

"Di sanalah sumber daya manusia ditingkatkan, di sanalah kita berinteraksi, di sanalah kebudayaan dibangun, di sana ke gotong royongan juga diciptakan," tambahnya.

Pramono menegaskan bahwa negara harus hadir dalam upaya meningkatkan SDM melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Pramono juga akan menggelar JobFair setiap 3 bulan sekali di kelurahan-kelurahan.

Menurut Pramono langkah-langkah yang dilakukan itu agar Jakarta bisa masuk ke posisi 50 besar Kota Global. Saat ini Jakarta berada di posisi 74 dari 156 kota global, hanya unggul 2 poin dari Manila dan 4 dari Hanoi.

"Saya bercita-cita kalau saya dapat amanah ini saya yakin, haqul yakin, 5 tahun ke depan Jakarta menjadi 50 kota Global dunia dan artinya naik tingkat yang cukup tinggi setara dengan Bangkok pada saat ini," pungkasnya.

