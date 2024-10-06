Deklarasi Dukungan RIDO untuk Pilgub DKI Jakarta, Relawan : Satu Tujuan Menangkan Ridwan Kamil - Suswono

JAKARTA - Pasangan calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendapatkan tambahan dukungan dari enam relawan ditandai deklarasi di Kantor DPD Partai Golkar, Jakarta, Minggu (6/10/2024). Para relawan pun sepakat untuk bekerja keras memenangkan RIDO dalam pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

Enam elemen relawan yang baru saja mendeklarasikan dukungan untuk RIDO, yakni JAM DKJ, Pemuda Bali Bersatu, SIAAP, Relawan BERAS, Gerakan Milenial Indonesia, dan Sobat Karib RIDO. Tercatat RIDO sudah didukung kurang lebih 250 kelompok relawan dari berbagai kalangan.

Ketua Umum (Ketum) Relawan JAM DKJ Ricky Syahputra mengatakan sangat senang dapat menjadi bagian dalam pemenangan RIDO. Jadi, pihaknya akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk memenangkan RIDO.