RIDO Siap Mitigasi Korupsi Agar APBD Dinikmati Masyarakat Jakarta

JAKARTA - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), berkomitmen untuk memitigasi potensi korupsi di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jakarta jika memenangkan Pilkada 2024. Mitigasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Jakarta dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, terutama kalangan bawah.

"Yang paling penting adalah bagaimana dana yang ada di Jakarta bisa dikelola dengan baik, agar tidak terbuang percuma atau sia-sia akibat korupsi. Indikasi korupsi masih cukup tinggi, dan itulah yang akan kami atasi. Semua pendapatan daerah Jakarta harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujar Suswono dalam Debat Perdana Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (6/10/2024).

Suswono juga menegaskan bahwa ia bersama Ridwan Kamil siap mendengarkan langsung keluhan dari masyarakat. Mantan Menteri Pertanian RI tersebut akan membuka akses bagi warga untuk berkonsultasi langsung dengan pemimpin di Balai Kota.

"Paling penting adalah bagaimana tata kelola pemerintahan dapat memastikan rakyat Jakarta benar-benar merasa dilayani. Kami sudah berkeliling, dan masih banyak keluhan yang kami dengar. Oleh karena itu, kami akan membangun tata kelola pemerintahan yang memungkinkan masyarakat langsung berkomunikasi melalui hotline ke kantor gubernur. Pelayanan digital adalah keniscayaan yang akan kami kembangkan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan aduan mereka," jelas Suswono.

Selain itu, Suswono memastikan bahwa pasangan RIDO juga akan fokus mengurangi polusi di Jakarta, yang saat ini menjadi kota dengan tingkat polusi tertinggi ketiga di dunia. Untuk itu, mereka akan mengedepankan pengembangan industri kreatif dan menargetkan penanaman tiga juta pohon di Jakarta.

"Industri kreatif akan menjadi prioritas kami, termasuk upaya untuk mengurangi polusi. Saat ini, Jakarta adalah kota dengan polusi nomor tiga tertinggi di dunia, dan ini harus ditangani serius. Kami berencana menanam tiga juta pohon yang akan membantu menyerap CO², sehingga tingkat polusi dapat berkurang," ungkap Suswono.