INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Debat Perdana Pilkada Jakarta, Pasangan RIDO Tunjukkan Komitmen Pemilu Riang Gembira

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |22:41 WIB
Debat Perdana Pilkada Jakarta, Pasangan RIDO Tunjukkan Komitmen Pemilu Riang Gembira
Ridwan Kamil Suswono
A
A
A

JAKARTA - Grand Ballroom Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat, menjadi arena debat perdana Pilkada Jakarta pada Minggu malam, 6 Oktober 2024. Suasana meriah terasa dengan kehadiran para pendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), yang turut memeriahkan acara dengan nyanyian riang dan sorak-sorai penuh semangat.

Meskipun ramai, para pendukung RIDO tetap mematuhi aturan yang berlaku. Mereka tidak bersuara saat calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta berdebat di atas panggung. Namun, pada jeda iklan dan momen-momen yang diperbolehkan, nyanyian dukungan mereka bergema di seluruh ballroom, memperlihatkan semangat mereka untuk memenangkan pasangan RIDO di Pilkada Jakarta.

“Ri Ri Ri, Ri Ri Ri. Do Do Do, Do Do Do. Ja Ja Ja, Ja Ja Ja. RIDO untuk Jakarta. Ri Ri Ri, Ri Ri Ri. Do Do Do, Do Do Do. Ja Ja Ja, Ja Ja Ja. RIDO untuk Jakarta,” sorak para pendukung.

Tak hanya itu, mereka juga meneriakkan yel-yel lain yang semakin memanaskan suasana debat. “RIDO, RIDO, RIDO. RIDO, RIDO, RIDO. Cagubnya tiga, gubernurnya satu. Cagubnya tiga, gubernurnya satu,” ujar mereka kompak.

Di atas panggung, pasangan Ridwan Kamil-Suswono menyampaikan berbagai gagasan yang mereka bawa. Ide-ide tersebut, yang sebagian besar berasal dari aspirasi masyarakat Jakarta, difokuskan pada tema debat perdana yaitu Penguatan Sumber Daya Manusia dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global.

Ridwan Kamil menyatakan bahwa setiap calon gubernur memiliki niat baik, namun pendekatan dan gaya mereka mungkin berbeda. Ia menekankan pentingnya rasa keadilan sebagai prinsip kepemimpinan dan memprioritaskan perluasan lapangan kerja, khususnya bagi ibu-ibu rumah tangga melalui pemberdayaan perempuan.

 

