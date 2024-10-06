RIDO Ajak Warga Ambil Kuas dan Lukis Kanvas Jakarta Bersama-sama

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyatakan bakal mengajak masyarakat turut serta membangun Jakarta menjadi lebih indah. Hal itu dia sampaikan dalam debat perdana calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2024).

Kang Emil membuka debat tersebut dengan pantun. ”Daun salam daun talas, ada kentang ada nanas. Para warga yang jawab salam dengan keras, saya doakan hutangnya lunas,” ucap Ridwan Kamil disambut riuh tepuk tangan dan seruan aamiin.

Politisi Partai Golkar, yang kerap disapa Kang Emil itu menyebut, tiap masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam membangun Jakarta. Maka, tak heran jikan Kang Emil tetap akan melibatkan warga Jakarta meski dirinya memiliki latar belakang sebagai seorang arsitek. "Jakarta di masa depan kita ibaratkan lukisan di mana kami calon pemimpin dan Anda warga Jakarta dapat turut serta menggambar dan mewarnai," ujarnya.

Kang Emil mengatakan, dirinya dan calon wakil gubernur Jakarta Suswono mendapatkan lima nasihat dari orang tua masing-masing untuk menjadi seorang pemimpin. Nasihat pertama yakni kekuasaan memiliki sifat sementara.

"Kekuasaan itu hanya sementara sehingga harus rajin, kekuasaan itu adalah ibadah tidak untuk cari nafkah, cari popularitas. Kekuasan harus ada manfaat. Kekuasaan harus adil kepada semua golongan, dan kepemimpinan harus mendahukukan kaum dhuafa," ujarnya.

Tak hanya itu, Kang Emil menyatakan dirinya akan membuat masyarakat Jakarta siap dalam menghadapi persaingan global jika diberikan kepercayaan menjadi pemimpin di Jakarta. Termasuk akan merangkul anak-anak muda.

"Malam ini kita akan berdebat tentang enam hal: sumber daya manusia yang harus siap menghadapi persaingan global menuju Indonesia Emas, tentang Generasi Z—saya juga punya anak Gen Z—InsyaAllah, anak-anak Gen Z yang sedang menonton, kami sebagai orang tua akan mendampingi kalian dalam menghadapi tantangan dan harapan di dunia kerja, serta tentang ekspresi budaya," katanya.