Apresiasi Penampilan Kang Emil Pada Segmen Pertama Debat Pilkada, Tim Pemenangan RIDO: Ciri-Ciri Pemimpin

JAKARTA - Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco mengapresiasi penampilan Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil dalam segmen pertama debat Pilkada 2024. Menurutnya, Ridwan akan jadi juara, apalagi memaparkan visi-misi tanpa lihat teks.

"Kalau lihat tadi, seklias kita melihatnya yang paling natural itu, yang nggak pakai teks. Kayaknya yang satu agak salah-salah baca, yang satu lagi bawa contekan," kata Basri saat nobat debat perdana Pilkada 2024 di DPD Golkar, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2024).

Kendati demikian, ia optimistis Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, bisa memimpin jalannya debat dan memenangkan Pilkada 2024. Ia berkata, Kang Emil telah memenuhi ciri-ciri pemimpin di Jakarta.