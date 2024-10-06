Relawan Sebut RIDO Pasangan yang Berpengalaman dan Berkompeten untuk Memimpin Jakarta

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Relawan JAM DKJ Ricky Syahputra menilai Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) sangat cocok untuk memimpin DKI Jakarta dalam periode 2024-2029. Menurutnya, sosok itu punya pengalaman dan cukup berkompeten menjadi kepala daerah.

Sebagaimana diketahui, Ridwan Kamil merupakan Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023. Sementara itu, Suswono pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ricky Syahputra mengatakan RIDO punya sederet pengalaman yang akan menjadi modal untuk memimpin Jakarta. Jadi, pihaknya akan berusaha agar sekuat tenaga memenangkan pasangan itu.

"Kami sama-sama tahu di sini Jakarta butuh pemimpin seperti Pak Ridwan Kamil yang berpengalaman. semua tahu kita juga tahu beliau orang yang sangat berkompeten memiliki visi dan misi yang bagus serta luas," kata Ricky Syahputra di Kantor DPD Partai Golkar, Jakarta, Minggu (6/10/2024).

Dia mengatakan relawan JAM DKJ akan bergerak dalam masa kampanye dengan masif untuk mensosialisasikan visi dan misi RIDO. Langkah itu agar warga Jakarta mengetahui dengan detail tujuan utama dari RIDO saat terpilih untuk memimpin Jakarta.

"Arahan pasti kita harus tegak lurus dengan visi dam misa beliau. Apa yang sudah disampaikan ke beliau entah di media cetak medsos kita ikuti," ucapnya.

"Kami patuh dan tegak lurus. Apa yang beliau sampaikan, itu menjadi tujuan kita bersama. tidak boleh lari dari tujuan itu," tambahnya.

(Khafid Mardiyansyah)