Solusi Ridwan Kamil-Suswono untuk Gen Z yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Layanan Kesehatan Komprehensif

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, mengajukan pertanyaan kepada pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana mengenai cara mengatasi pandemi jika terjadi di Jakarta. Pertanyaan tersebut disampaikan dalam sesi keempat Debat Perdana Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pemilihan Tahun 2024, yang digelar di JIExpo Convention Centre and Theatre, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2024).

Ridwan Kamil menekankan bahwa untuk menangani pandemi, harus ada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kota, atau kabupaten. Menurutnya, seorang gubernur harus memahami dan mematuhi keputusan pemerintah pusat dalam menangani krisis. Meski terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya, pengelolaan krisis harus dilakukan secara terpadu.

"Ketika keputusan sudah diambil oleh pemimpin di level presiden, maka gubernur, bupati, dan wali kota harus taat. Harus ada keseragaman dalam pelaksanaan, dan kita harus mengamankan, menjalankan, serta menyelesaikan permasalahan secara kolaboratif," ujar Ridwan Kamil.

Pasangan RIDO juga menyadari pentingnya layanan kesehatan komprehensif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan mengantisipasi segala jenis penyakit yang bisa berujung menjadi pandemi. Pasangan RIDO berencana untuk meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan dengan pengadaan peralatan medis modern, pelatihan tenaga medis, peningkatan kapasitas layanan, dan penambahan dokter spesialis. Semua fasilitas kesehatan di Jakarta akan memenuhi standar yang sama, memberikan pelayanan optimal kepada seluruh warga tanpa memandang lokasi.

Penguatan layanan kesehatan mental juga menjadi fokus utama. Layanan kesehatan mental akan diperluas melalui konseling psikologis di Puskesmas, sekolah, dan fasilitas lainnya. Kampanye kesehatan mental akan digalakkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi stigma terkait kesehatan mental.

Pasangan RIDO juga akan meluncurkan program LayanSehat, yang mengintegrasikan seluruh layanan kesehatan di Jakarta dengan sistem digital, termasuk rekam medis elektronik dan telemedicine. Masyarakat dapat mengakses konsultasi kesehatan secara online, mempercepat penanganan, dan mengurangi beban fasilitas kesehatan.

Pasangan RIDO juga akan menyediakan layanan kesehatan mobile, di mana tim medis menggunakan kendaraan khusus untuk mengunjungi pasien di rumah mereka, memastikan warga yang kesulitan bergerak bisa mendapatkan pelayanan medis yang mereka butuhkan.

Selain bertanya kepada Dharma-Kun, Ridwan Kamil juga mengajukan pertanyaan kepada pasangan Pramono Anung-Rano Karno terkait bagaimana cara mengatasi masalah Gen Z yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Ridwan Kamil kemudian memaparkan sejumlah program yang diusung oleh pasangan RIDO (Ridwan Kamil-Suswono) untuk mengatasi dampak PHK terhadap Gen Z.