Ridwan Kamil Akhiri Debat Perdana Pilkada Jakarta dengan Nyanyian dan Pelukan Hangat dari Atalia

JAKARTA - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO), menutup debat perdana Pilkada Jakarta pada malam hari Minggu, 6 Oktober 2024, dengan suasana meriah yang dipenuhi nyanyian dan foto bersama para pendukung. Di balik panggung, Ridwan Kamil menerima pelukan hangat dari istrinya, Atalia Praratya. "Selamat, alhamdulillah," ujar Atalia.

Sejak awal, Kang Emil, sapaan akrabnya, hadir di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat, didampingi oleh Atalia. Keduanya terlihat kompak mengenakan pakaian putih dan saling mendukung sepanjang acara. Selama debat, Atalia terus menyuarakan dukungan untuk suaminya, sembari menunjukkan komitmen penuh terhadap pasangan RIDO.

Di Grand Ballroom Jakarta International Expo (JIExpo), kemeriahan debat terasa semakin kental dengan kehadiran pendukung setia Kang Emil. Sebelum meninggalkan panggung, Ridwan Kamil mengajak para pendukungnya untuk berfoto bersama. Dalam suasana riang, ia juga bergabung bernyanyi dengan para pendukungnya. Mereka bersama-sama melantunkan lagu dengan lirik penuh semangat, “Ri Ri Ri, Ri Ri Ri. Do Do Do, Do Do Do. Ja Ja Ja, Ja Ja Ja. RIDO Tuk Jakarta.”

Kang Emil mengungkapkan rasa syukur karena debat perdana berjalan lancar. Ia menyatakan bahwa pembagian tugas bersama Suswono membuat pelaksanaan debat terasa lebih mudah. “Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Kami berbagi tugas dengan Pak Sus. Kami menyampaikan teori dan gagasan serta program-program konkret,” ujarnya setelah debat.

Sebagai penutup, Kang Emil masih sempat untuk menghormati kerja-kerja gubernur terdahulu dan menekankan pentingnya keberlanjutan. “Kami ingin berinovasi dengan hal-hal baru. Malam ini, kami merasa kualitas debat hangat, riang gembira, dan kami sebagai pasangan nomor urut 1 menjawab pertanyaan dengan tegas, tepat waktu, dan konkret,” ujarnya.





(Khafid Mardiyansyah)