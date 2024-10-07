Nilai Penampilan RIDO dalam Debat Perdana Pilkada 2024, Relawan: 10 Dari 10

JAKARTA - Penampilan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) dalam debat perdana Pilkada 2024 dapat apresiasi dari relawan. Pasabgan yang diusung KIM Plus itu mendapat nilai sempurna dari relawan.

Salah satunya, Bayu Setian Saya dari RIDO Muda Jakarta. Ia memberi nilai penampilan RIDO 10 dari debat perdana Pilkada 2024.

"Saya berani kasih nilai 10 dari 10 gitu, Karena yang pasti, keren banget lah," terang Bayu usai nobar debat di Kantor DPD Golkar Jakarta, Minggu (6/10/2024).

Menurutnya, Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil wajar tampil maksimal. Apalagi, Kang Emil telah berkiprah sebagai Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bandunh.

"Kalau Ridwan Kamil udah pengalaman jadi gubernur sebelumnya Jadi wali kota juga," tutur Bayu.

"Kemudian Pak Suswono pun sama Punya pengalaman di birokrasi dan lain-lain. Ya, untuk urusan debat begini mah, dia masak lah pasti, masak gitu," terang Bayu.



(Khafid Mardiyansyah)