HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penampilan RIDO di Debat Perdana Pilkada 2024 Dapat Apresiasi, Relawan: Energi untuk Jakarta Maju

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |02:29 WIB
Penampilan RIDO di Debat Perdana Pilkada 2024 Dapat Apresiasi, Relawan: Energi untuk Jakarta Maju
Ridwan Kamil Suswono
A
A
A

JAKARTA - Penampilan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) dalam debat perdana Pilkada 2024 dapat apresiasi dari relawan. Salah satunya, Bayu Setian Saya dari RIDO Muda Jakarta.

Menurutnya, seluruh kandidat tampil baik dalam menyampIkan visi-misi di debat perdana Pilkada 2024. Namun, ia menilai gagasan RIDO telah dibuktikan secara konkrit.

"Karena kita relawannya Ridwan Kamil dan Pak Suswono, yang pasti, yang ditampilkan adalah bukti-bukti konkret dari plan yang udah direncanakan dan diselaraskan bareng-bareng," kata Bayu usai nobar debat di Kantor DPD Golkar Jakarta, Minggu (6/10/2024).

Menurutnya, gagasan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, telah sesuai dari visi-misi yang dibuat sari belanja masalah masyarakat bawah. "Jadi yang pasti, apa yang disampaikan di debat ini Itu jadi hal yang energi baru untuk Jakarta baru, Jakarta maju," tuturnya.

Menurutnya, penampilan RIDO telah sesuai dengan tingkat elektabilitas yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei.

"Da penilaian hasil survei tentang penampilan debat tadi kan terlihat jelas bahwa angka Ridwan Kamil itu di 50% tingkat kepuasan penyampaian programnya," ucap Bayu.

"Kemudian, untuk di pasangan nomor 2 itu di bawah 20%, Kemudian untuk pasangan nomor 3 itu di angka 30-an persen kalo gak salah. Jadi, dari sana pun udah terlihat gitu," tandas Bayu.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
