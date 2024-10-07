Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RK Akui Kualitas Debat Perdana Sangat Hangat dan Riang Gembira 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |03:29 WIB
RK Akui Kualitas Debat Perdana Sangat Hangat dan Riang Gembira 
Ridwan Kamil Suswono
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) mengaku debat perdana berjalan secara riang gembira. Selain itu dia merasa senang, karena ia dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono bisa menjawab seluruh pertanyaan dengan baik.

"Jadi malam ini kami merasa kualitas debat juga hangat, riang gembira dan pasangan nomor satu menjawab semuanya dengan tegas, tepat waktu, dan konkret," ucap RK usai debat di JIEXPO Kemayoran Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2024).

RK mengatakan, selama jalannya debat Pasangan Ridwan Kamil - Suswono alias RIDO menyampaikan program yang memang dibutuhkan warga Jakarta.

"Alhamdulillah, dilancarkan dimudahkan, berbagi tugas dengan Pak Sus juga baik. Kita selalu setengahnya teori, gagasan, setengahnya program yang konkret kan," ujarnya.

Di akhir sesi debat, RK juga menyampaikan akan melanjutkan program-program baik dari para mantan Gubernur Jakarta. 

"Ditutup dengan menghormati kerja-kerja gubernur sebelumnya karena yang penting adalah keberlanjutan. Tapi yang penting izinkan kami berinovasi dengan hal-hal baru," ujarnya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173513//budi-cBNf_large.jpg
KPK Sita Uang Rp1,3 Miliar dari Ilham Habibie, Bagaimana dengan Mobil Klasik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173432//ilham-kcl3_large.jpg
KPK kembali Panggil Ilham Akbar Habibie terkait Kasus Pengadaan Iklan BJB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173268//bareskrim_polri-wER3_large.jpg
Bareskrim Gelar Perkara Kasus Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172588//ridwan_kamil-keaW_large.jpg
KPK Belum Panggil Ridwan Kamil Usai 200 Hari Penggeledahan, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171938//lisa_mariana-DOl0_large.jpg
Mediasi Deadlock, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Gagal Berdamai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171921//ridwan-KCJw_large.jpg
Muslim Jaya: Fitnah Lisa Mariana Pemicu Rumah Tangga Ridwan Kamil Retak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement