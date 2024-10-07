RK Akui Kualitas Debat Perdana Sangat Hangat dan Riang Gembira

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) mengaku debat perdana berjalan secara riang gembira. Selain itu dia merasa senang, karena ia dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono bisa menjawab seluruh pertanyaan dengan baik.

"Jadi malam ini kami merasa kualitas debat juga hangat, riang gembira dan pasangan nomor satu menjawab semuanya dengan tegas, tepat waktu, dan konkret," ucap RK usai debat di JIEXPO Kemayoran Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2024).

RK mengatakan, selama jalannya debat Pasangan Ridwan Kamil - Suswono alias RIDO menyampaikan program yang memang dibutuhkan warga Jakarta.

"Alhamdulillah, dilancarkan dimudahkan, berbagi tugas dengan Pak Sus juga baik. Kita selalu setengahnya teori, gagasan, setengahnya program yang konkret kan," ujarnya.

Di akhir sesi debat, RK juga menyampaikan akan melanjutkan program-program baik dari para mantan Gubernur Jakarta.

"Ditutup dengan menghormati kerja-kerja gubernur sebelumnya karena yang penting adalah keberlanjutan. Tapi yang penting izinkan kami berinovasi dengan hal-hal baru," ujarnya.



(Khafid Mardiyansyah)