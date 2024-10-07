Dharma Pongerekun Enggak Masalah Elektabiltas Nol: Semua Permainan Data

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun mengaku tak masalah elektabilitas di Pilkada Jakarta 2024 tertinggal bahkan jika nol sekalipun. Menurutnya, elektabilitas hanyalah permainan data.

“Enggak apa-apa dengan elektabilitas nol juga enggak apa-apa, saya serahkan ke rakyat karena saya ngerti apa namanya evolusi industri, semua permainan data itu menjadi industri ya. Ngerti ga industri?,” ucap Dharma Pongrekun usai menjalani debat perdana di Jiexpo Kemayoran, Minggu (6/10/2024).

Menurutnya, industri elektabilitas bekerja jika di balik itu semua ada anggarannya. Cara-cara itu, tambah dia, digunakan untuk menggiring opini.

“Ini adalah cara menggiring opini lewat narasi, makanya kehidupan ini adalah apa perang opini, liat aja dimana-mana dan itu adalah konsep apa, cipta kondisi,” ungkap dia.

Mantan Jenderal Bintang tiga Korps Bhayangkara itu mengaku tak ingin mengikuti cara-cara tersebut. Ia mengaku mempunyai strategi yang disebutnya blue ocean.

“Saya menggunakan strategi blue ocean tidak masuk dalam kompetisi, karena apa, karena kami tau siapa diri kami, kami tau kekurangan kami, maka kami jangan bersaing dengan kekuatan yang tidak mungkin kami lampaui,” tutupnya.



(Khafid Mardiyansyah)