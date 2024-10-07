Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cerita Rano Karno Sempat Salah Kostum saat Debat Perdana: Pakai Topi Merah, Muka Kite Ilang

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |04:05 WIB
Cerita Rano Karno Sempat Salah Kostum saat Debat Perdana: Pakai Topi Merah, Muka Kite Ilang
Rano Karno
JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta nomor urut 3, Rano Karno 'Si Doel' mengaku senang telah menjalani debat perdana bersama Cagub Pramono Anung di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu (6/10/2024) malam. 

Menurutnya soal hasil biar masyarakat yang menilai gagasan yang ditawarkan perihal tema Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Transformasi Jakarta Kota Global itu.

"Happy sekali. Alhamdulilah suasana debat kita ceria, itu dulu intinya. Karena kita ingin ceria. Tentang hasilnya bagaimana, biar masyarakat yang menilai," kata Doel usai debat.

Si Doel pun menyebut tak ada bawa perasaan (baper) saat debat tersebut. Ia berkelakar sempat salah kostum karena mengenakan peci berwarna merah yang senada dengan background acara debat.

"Nggak nggak, nggak baper-baper cuman awalnya saya salah kostum. Kan topinya merah, nggak taunya backgroundnya merah. Muke kita ilang. Makanya kite ganti yang item," ucapnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
