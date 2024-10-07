Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lansia 66 Tahun Ceburkan Diri ke Kolam Bundaran HI, Diduga Karena Depresi

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |04:16 WIB
JAKARTA - Seorang lansia berusia 66 tahun berinisial A melakukan aksi percobaan bunuh diri dengan menceburkan diri ke kolam Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Minggu (6/10/2024). 

Dari rekaman video yang beredar, terlihat beberapa petugas Satpol PP berupaya untuk menolong A yang berada tepat di tengah kolam.

Setelah tubuh A berhasil diraih dari tengah kolam, A langsung dibawa ke sisi kolam kemudian direbahkan terlebih dahulu di trotoar. Tak berselang lama, datang mobil ambulans yang langsung membawa A ke rumah sakit untuk mendapat perawatan.

"Panggil ambulans, siap-siap," kata beberapa orang dalam video sebagaimana dilihat.

Melalui unggahan di akun Instagram @satpolpp.dki, dikatakan bahwa petugas sempat membujuk A untuk segera menuju ke tepian kolam, namun A menolak. 

