Lansia 66 Tahun Ceburkan Diri ke Kolam Bundaran HI, Diduga Karena Depresi

JAKARTA - Seorang lansia berusia 66 tahun berinisial A melakukan aksi percobaan bunuh diri dengan menceburkan diri ke kolam Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Minggu (6/10/2024).

Dari rekaman video yang beredar, terlihat beberapa petugas Satpol PP berupaya untuk menolong A yang berada tepat di tengah kolam.

Setelah tubuh A berhasil diraih dari tengah kolam, A langsung dibawa ke sisi kolam kemudian direbahkan terlebih dahulu di trotoar. Tak berselang lama, datang mobil ambulans yang langsung membawa A ke rumah sakit untuk mendapat perawatan.

"Panggil ambulans, siap-siap," kata beberapa orang dalam video sebagaimana dilihat.

Melalui unggahan di akun Instagram @satpolpp.dki, dikatakan bahwa petugas sempat membujuk A untuk segera menuju ke tepian kolam, namun A menolak.