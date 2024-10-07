Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

PKS soal Debat Perdana Pilkada Jakarta: Menarik, tapi Belum seperti Anies vs Ahok

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |06:36 WIB
PKS soal Debat Perdana Pilkada Jakarta: Menarik, tapi Belum seperti Anies vs Ahok
Debat perdana Pilkada Jakarta 2024 (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera buka suara terkait debat Pilkada Jakarta pada Minggu 6 Oktober 2024. Mardani menilai debat itu langsung menarik meski belum sepert di zaman Pilkada 2017 silam.

“(debat) Juga menarik, tetapi memang masih belum lepas kali ya. Belum, dulu waktu awal Anies-Ahok dan AHY itu langsung banyak. Ketika sekarang masih normatif gitu,” kata Mardani kepada wartawan dikutip Senin (7/10/2024).

Ia menilai debat era Anies Baswedan melawan Basuki Tjahaja Purnaa (Ahok) lebih menarik. Oleh sebabnya, ia berharap setiap pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta kembali turun ke masyarakat untuk mencari aspirasi masyarakat.

“Kami berharap didebat kedua bisa lebih lugas, bisa lebih belanja masalah dan bisa lebih saling menegasikan dengan data, jadi masyarakat jadi puas,” ungkapnya.

Dalam debat itu, ia menilai Ridwan Kamil menampilkan sosok low profile. Sementara, Suswono, koleganya di PKS tampil tampak dingin.

“Ke depan mungkin tetap harus dijaga adabnya, dijaga akhlaknya, tapi tetap lebih berani masuk ke substansi dan saling belanja masalah,” tutupnya.

(Arief Setyadi )

      
