HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aksi Heroik Satpol PP Selamatkan Lansia Ceburkan Diri ke Kolam Bundaran HI

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |07:11 WIB
Aksi Heroik Satpol PP Selamatkan Lansia Ceburkan Diri ke Kolam Bundaran HI
Satpol PP DKI selamatkan lansia di kolam Bundaran HI (Foto: Instagram Satpol PP DKI/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang lanjut usia (lansia) berinisial A (66) melakukan aksi percobaan bunuh diri dengan menceburkan diri ke kolam Bundaran HI atau Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Petugas Satpol PP bergerak cepat mengevakuasi A.

Peristiwa itu disebutkan terjadi pada Minggu 6 Oktober 2024 kemarin. Dari rekaman video yang beredar, terlihat beberapa petugas Satpol PP berupaya untuk menolong A yang berada tepat di tengah kolam.

Setelah tubuh A berhasil diraih dari tengah kolam, A langsung dibawa ke sisi kolam kemudian direbahkan terlebih dahulu di trotoar. 

Tak berselang lama, datang mobil ambulans yang langsung membawa A ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. "Panggil ambulans, siap-siap," kata beberapa orang dalam video sebagaimana dilihat.

Halaman:
1 2
      
