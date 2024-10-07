Aksi Heroik Satpol PP Selamatkan Lansia Ceburkan Diri ke Kolam Bundaran HI

JAKARTA - Seorang lanjut usia (lansia) berinisial A (66) melakukan aksi percobaan bunuh diri dengan menceburkan diri ke kolam Bundaran HI atau Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Petugas Satpol PP bergerak cepat mengevakuasi A.

Peristiwa itu disebutkan terjadi pada Minggu 6 Oktober 2024 kemarin. Dari rekaman video yang beredar, terlihat beberapa petugas Satpol PP berupaya untuk menolong A yang berada tepat di tengah kolam.

Setelah tubuh A berhasil diraih dari tengah kolam, A langsung dibawa ke sisi kolam kemudian direbahkan terlebih dahulu di trotoar.

Tak berselang lama, datang mobil ambulans yang langsung membawa A ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. "Panggil ambulans, siap-siap," kata beberapa orang dalam video sebagaimana dilihat.