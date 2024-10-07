Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran di Tanjung Priok, Bangunan hingga Bajaj Ludes Dilalap Api

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |07:19 WIB
Kebakaran di Tanjung Priok, Bangunan hingga Bajaj Ludes Dilalap Api
Ilustrasi kebakaran (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran terjadi di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Senin (7/10/2024) dini hari. Hal itu sebagaimana disampaikan akun X @TMCPoldaMetro.

"Terjadi kebakaran Senin tanggal 07 Oktober 2024 pukul 02.00 WIB, bertempat di Jl. Perlintas Rel A11, Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara," tulis akun @TMCPoldaMetro.

Berdasarkan unggahan tersebut, si jago merah melahap dua bangunan hingga tiga kendaraan. "(Yang terbakar) berupa dua buah bangunan, dua unit bajaj dan satu unit sepeda listrik," tulisnya. 

Masih dalam unggahan yang sama, disebutkan api sudah bisa dipadamkan. Belum ada laporan perihal jumlah kerugian yang disebabkan kebakaran tersebut. 

"Saat ini, api sudah dapat dipadamkan oleh Petugas Damkar," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
