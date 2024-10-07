Debat Perdana, RIDO Tunjukkan Kematangan Sampaikan Solusi bagi Jakarta

JAKARTA - Juru Bicara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) nomor urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO), Bernardus Djonoputro mengungkapkan, bahwa penampilan pasangan yang diusung KIM Plus ini di debat perdana Pilkada Jakarta 2024 sangat baik. Dengan pengalaman yang dimiliki, RIDO menunjukkan kematangannya.

“Pasangan RIDO telah berhasil menyampaikan nilai-nilai yang diusung untuk membangun Jakarta. Persiapan Jakarta sesuai dengan mandat rencana pembangunan yang menempatkan lima tahun ke depan sebagai pondasi bagi Jakarta untuk menjadi kota global akan direncanakan dan dilaksanakan dengan baik,” kata Bernadus dalam keterangannya, Senin (7/10/2024).

Bernie, sapaan akrabnya, menilai visi, misi, dan program-program yang disampaikan RIDO dalam debat bisa mendukung Jakarta dalam menjadi kota global dalam lima tahun mendatang. "Dalam debat ini, terlihat jelas bahwa Kang Emil dan Pak Suswono akan sangat berperan dalam memberikan solusi bagi persiapan Jakarta sebagai kota global,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan, aura kepemimpinan pasangan RIDO sudah terlihat jelas dalam debat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya siap untuk memimpin Jakarta di periode mendatang.

“Kepemimpinan seorang pemimpin yang telah ditempa melalui pengalaman dalam memimpin daerah sangat terlihat,” ungkapnya.

Pengalaman Ridwan Kamil selama 10 tahun dalam mengelola pemerintahan Jawa Barat dan kota Bandung dinilai menjadi modal kemampuannya untuk menata Jakarta. Apalagi, sambungnya, pengalaman Suswono yang pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Pengalaman dalam memimpin 50 juta rakyat di Jawa Barat dan kota Bandung menunjukkan kematangan dalam menyampaikan solusi yang bermanfaat bagi Jakarta,” imbuhnya.



(Arief Setyadi )