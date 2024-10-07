Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Duh! Live Chat Debat Perdana Pilkada Jakarta di Youtube KPUD Disusupi Promosi Judi Online

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |08:41 WIB
Duh! Live Chat Debat Perdana Pilkada Jakarta di Youtube KPUD Disusupi Promosi Judi Online
Live chat debat perdana Pilkada Jakarta di Youtube KPUD disusupi promosi judi online (Foto: Tangkapan layar/Okezone)
JAKARTA - Debat perdana Pilkada Jakarta 2024 pada Minggu 6 Oktober 2024 malam diwarnai promosi judi online. Itu terjadi dalam kolom chat saat gelaran debat yang ditayangkan langsung di channel Youtube KPU Jakarta.

Debat sejatinya berjalan lancar dan penuh kegembiraan. Namun, berbeda dengan kolom chat yang ada di channel Youtube resmi miliki penyelenggara Pilkada itu.

Live chat tersebut biasanya berisi komentar soal dukungan dari masyarakat terhadap pasangan calon yang didukung. Mereka berlomba-lomba menyemangati jagoannya.

Namun, kali ini agak lain karena terdapat sejumlah akun yang masuk ke dalam kolom live chat yang memang terbuka untuk umum itu. Mereka secara masif mempromosikan judi online.

Dari pantauan, mereka memiliki akun yang berbeda-beda, yang pada intinya mempromosikan salah satu penyedia judi online. Berikut di antara bentuk promosinya:

