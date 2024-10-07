Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Telat Bayar Utang, Pria di Depok Dikeroyok Depan Ibu Sendiri

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |12:02 WIB
Telat Bayar Utang, Pria di Depok Dikeroyok Depan Ibu Sendiri
Kasus pengeroyokan terjadi di Depok. (Foto: Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Seorang pria berinisial ADS di Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat dikeroyok hingga babak belur. Pengeroyokan itu terjadi dipicu masalah utang.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat (4/10/2024). Peristiwa itu bermula saat korban ADS memiliki utang sebesar Rp5 juta kepada pelaku AS.

“Lalu korban sudah membayar Rp2 juta, kemudian korban berjanji sisanya dilunasi pada tanggal 2 Oktober,” kata Ade Ary, Senin (7/10/2024).

Namun, korban belum bisa membayar di waktu yang sudah disepakati. Pelaku bersama tiga orang lainnya lantas mendatangi korban di tempat kerjanya di Bogor.

“Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekira jam 22.00 WIB korban pada saat itu sedang bekerja di Leuwiliang Kabupaten Bogor didatangi Oleh saudara AS, A, B dan AB,” ujar dia.

