Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kapolres Boyolali Meninggal Dunia, Rumah Duka di Depok Ramai Didatangi Kerabat

Iyung Rizki , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |12:54 WIB
Kapolres Boyolali Meninggal Dunia, Rumah Duka di Depok Ramai Didatangi Kerabat
Kapolres Boyolali AKBP Yoga Buanandifta Ilafi semasa hidupnya (foto: Okezone)
A
A
A

DEPOK - Suasana duka menyelimuti kediaman Kapolres Boyolali, AKBP Yoga Buanandifta Ilafi di Kota Depok, Jawa Barat. Ratusan pelayat datang untuk memberikan penghormatan kepada almarhum yang meninggal dunia akibat kecelakaan. 

Para pelayat sejak pagi tadi terus berdatangan ke rumah duka di Perumahan Bukit Novo, Pancoranmas, Depok, Jawa Barat, pada Senin (7/10/2024). Pelayat merupakan kerabat, sahabat dan rekan kerja almarhum sesama anggota Polri.

AKBP Yoga meninggal akibat kecelakaan di ruas Tol Pemalang-Batang dan sempat menjalani perawatan medis selama 8 hari di rumah sakit. Menurut informasi, almarhum akan dikebumikan siang ini di TPU Cilangkap Banjaran Pucung 3, Kota Depok, Jawa Barat.

Diketahui sebelumnya, Kapolres Boyolali AKBP M. Yoga meninggal dunia, Minggu (6/10/2024) malam dalam perawatan medis. Kapolres sebelumnya terlibat lakalantas saat mobil yang ditumpanginya menghantam truk bermuatan tiang listrik beton di Tol Kandeman, Batang.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171491//truk_derek_tabrak_dua_bus_di_tol_cipularang-1TQw_large.jpg
Truk Derek Tabrak Dua Bus di Tol Cipularang, 2 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3167004//mahasiswa_kecelakaan-fFzn_large.jpg
Mahasiswa di Bekasi Tewas Usai Tabrak Truk yang Sedang Terparkir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/338/3162734//kasus_kecelakaan_lalu_lintas-Tpaw_large.jpg
Modus Nekat! Pria di Tambora Pura-Pura Tertabrak Mobil demi Uang Ganti Rugi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/338/3161058//pipa_baja_timpa_kios_di_pasar_cipluk-o7vi_large.jpg
6 Pipa Baja Jatuh dari Tol Pelabuhan, 4 Kios di Pasar Cipluk Hancur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/338/3160630//kecelakaan_lalu_lintas-xu8P_large.jpg
Motor Tabrak Pembatas, Pengendara Terjatuh dari Flyover Grogol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/525/3159440//wn_jepang_tewas_tertimbun_tanah-1tr0_large.jpg
Detik-Detik Truk Tanah Kubur WN Jepang di Tol Karawang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement