Kapolres Boyolali Meninggal Dunia, Rumah Duka di Depok Ramai Didatangi Kerabat

DEPOK - Suasana duka menyelimuti kediaman Kapolres Boyolali, AKBP Yoga Buanandifta Ilafi di Kota Depok, Jawa Barat. Ratusan pelayat datang untuk memberikan penghormatan kepada almarhum yang meninggal dunia akibat kecelakaan.

Para pelayat sejak pagi tadi terus berdatangan ke rumah duka di Perumahan Bukit Novo, Pancoranmas, Depok, Jawa Barat, pada Senin (7/10/2024). Pelayat merupakan kerabat, sahabat dan rekan kerja almarhum sesama anggota Polri.

AKBP Yoga meninggal akibat kecelakaan di ruas Tol Pemalang-Batang dan sempat menjalani perawatan medis selama 8 hari di rumah sakit. Menurut informasi, almarhum akan dikebumikan siang ini di TPU Cilangkap Banjaran Pucung 3, Kota Depok, Jawa Barat.

Diketahui sebelumnya, Kapolres Boyolali AKBP M. Yoga meninggal dunia, Minggu (6/10/2024) malam dalam perawatan medis. Kapolres sebelumnya terlibat lakalantas saat mobil yang ditumpanginya menghantam truk bermuatan tiang listrik beton di Tol Kandeman, Batang.