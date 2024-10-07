Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Ziarah ke Makam Pangeran Jayakarta

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |14:27 WIB
Ridwan Kamil Ziarah ke Makam Pangeran Jayakarta
Ridwan Kamil ziarah ke makam Pangeran Jayakarta (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil berziarah ke makam Pangeran Achmad Djaketra alias Pangeran Jayakarta. Ridwan Kamil mengunjungi makam yang terletak di Jalan Jatinegara Nomor 49, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulo Gadung, Senin (7/10/2024) siang.

Pantauan di lokasi, Ridwan Kamil tiba sekira pukul 13.34 WIB. Ia langsung disambut pengurus Masjid Jami Assalafiyah sekaligus pengurus makam Pangeran Jayakarta yaitu ulama, Raden Haji Manaf.

Ridwan Kamil langsung menuju lokasi makam Pangeran Jayakarta. Di sana, ia terlihat diberikan penjelasan soal keberadaan makam sekaligus sosok sejarah Pangeran Jayakarta.

Kang Emil -sapaan akrab Ridwan Kamil- juga langsung melakukan doa bersama di sebelah makam itu. Doa itu juga diikuti oleh warga setempat yang turut mendampingi Mantan Gubernur Jawa Barat itu.

“Kita belajar bacaan tapi juga belajar secara ziarah, Bung Karno bilang Jas Merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi kita belajar kearifan hikmah sehingga Jakarta kota global pasti tidak akan jauh dari nasihat pendiri Jakarta,” ucap Ridwan Kamil usai berziarah, Senin (7/10/2024).

Ridwan Kamil merupakan calon Gubernur Jakarta yang kedua yang mengunjungi makam Pangeran Jayakarta. Sebelumnya Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung juga sempat mengunjungi makam Pangeran Jayakarta.

(Fakhrizal Fakhri )

      
