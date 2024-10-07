Safari Politik ke Rampai Nusantara, Ridwan Kamil Disambut Tradisi Palang Pintu

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil melanjutkan safari politiknya di Jakarta. Kali ini Ridwan Kamil berkunjung ke Markas Rampai Nusantara di Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (7/10/2024).

Ridwan Kamil mengunjungi lokasi ini setelah berziarah ke makam Pangeran Jayakarta yang jaraknya tidak jauh. Pada sekitar pukul 14.25 WIB, Ridwan Kamil sudah tiba di Posko Rampai Nusantara.

Di sana, Ridwan Kamil langsung disambut oleh masyarakat yang mengenakan baju bernuansa putih dan biru. Sebelum masuk ke kantor itu, Kang Emil -sapaan beken Ridwan- langsung dipertontonkan budaya khas betawi palang pintu.

Pemeran palang pintu beradu pantun hingga silat di hadapan Mantan Gubernur Jawa Barat itu. Pada akhirnya, pemeran palang pintu yang mendampingi Ridwan Kamil berhasil mengalahlan tuan rumah hingga akhirnya Ridwan dan rombongan dipersilakan masuk ke kantor Rampai Nusantara.

Saat masuk, relawan yang telah memegang alat peraga kampanye itu pun tak mau kalah. Mereka bersorak agar pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) bisa memenangkan kontestasi Pilkada dalam satu putaran.