HOME NEWS MEGAPOLITAN

Empat Hasil Survei Elektabilitas Cagub dan Cawagub Jakarta, RK-Suswono Unggul Jauh

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |16:55 WIB
Empat Hasil Survei Elektabilitas Cagub dan Cawagub Jakarta, RK-Suswono Unggul Jauh
Debat perdana Pilgub Jakarta (Foto: tangkapan layar)
JAKARTA - Sejumlah lembaga survei merilis temuannya terkait Pilgub Jakarta. Hasilnya elektabilitas pasangan calon (paslon) nomor satu, Ridwan Kamil-Suswono unggul jauh dari dua kandidat lainnya yakni Pramono Anung Wibowo-Rano Karno, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Okezone merangkum temuan empat lembaga survei yang merilis temuannya di Pilkada Jakarta. Berikut ulasannya.


1. Indonesia Strategic Institute

Indonesia Strategic Institute (INSTRAT) merekam bahwa Paslon Ridwan Kamil-Suswono masih unggul jauh dengan dukungan publik sebesar 48,29%. Di urutan kedua, pasangan Pramono Anung Wibowo - Rano Karno memperoleh 31,71%.

Sementara pasangan Dharma Pongrekun - Kun Wardana hanya mendapat 4,34%. Selain itu, sebanyak 15,66% pemilih menyatakan belum menentukan pilihan

Survei ini dilaksanakan pada 25-30 September 2024 dengan melibatkan 1.750 responden, faceto-face interview, dengan Tingkat kepercayaan 95%, margin of error 2,34%, dan menggunakan metode multistage random sampling.

2. Poltracking Indonesia

Poltracking Indonesia menyimpulkan bahwa elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono 46,5% berhasil unggul jauh dari Pramono Anung-Rano Karno 32,5%.

Sementara itu paslon nomor urut dua, Dharma Pongrekun-Kun Wardana 5,1%, dan yang menjawab tidak tahu 15,9%

Survei dilakukan 9 hingga 15 September 2024. Populasi survei merupakan warga Jakarta dengan jumlah responden 1.200.

Metode survei multistage random sampling dengan margin of error +/- 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Sistem pengambilan survei melakukan wawancara tatap muka.

 

