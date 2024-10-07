Jadwal Debat Kedua Pilkada Jakarta 2024

JAKARTA - Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jakarta, Astri Megatari, mengatakan pihaknya telah menjadwalkan debat tahap dua dari calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta pada 27 Oktober 2024. Sementara debat ketiga bakal dilangsungkan pada 17 November 2024.

"Lokasi debat kedua dan ketiga belum ditentukan. Baru lokasi debat pertama yang sudah ditentukan," kata Astri Megatari, seperti dikutip.

Diketahui bersama, debat perdana Pilkada Jakarta 2024 telah berlangsung di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat pada 6 Oktober mulai pukul 19.00 WIB.

Debat tersebut terbagi menjadi enam segmen yakni segmen pertama pemaparan visi dan misi ketiga pasangan calon, diikuti para pasangan calon menjawab pertanyaan dari panelis di segmen dua dan tiga.

Di segmen empat dan lima yakni tanya jawab antar pasangan calon, dilanjutkan pernyataan penutup dari pasangan calon pada segmen enam.

Tema debat perdana yakni "Penguatan SDM dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global", yang meliputi penguatan untuk ketahanan budaya dan pembangunan sumber daya manusia (SDM).