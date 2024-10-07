Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Korban Pencabulan di Panti Asuhan Kota Tangerang Jadi 7 Orang, Semuanya Laki-Laki

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |17:18 WIB
Korban Pencabulan di Panti Asuhan Kota Tangerang Jadi 7 Orang, Semuanya Laki-Laki
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

TANGERANG - Polisi mengungkap jumlah korban pencabulan di Panti Asuhan di kawasan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, berjumlah 7 orang.

“Sampai saat ini berdasarkan laporan dari penyidik ada 7 korban," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan Senin (7/10/2024).

Mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan itu menambahkan, korban terdiri dari tiga orang anak dan empat orang dewasa. Semua korban berjenis laki-laki. Dalam hal ini, Ade Ary mengungkapkan pihaknya sudah menangkap dua pelaku.

“Dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan oleh Sat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota,” kata Ade Ary kepada wartawan, Jumat (4/10/2024).

Ade menjelaskan bahwa pelaku berinisial S (49) merupakan pemilik yayasan panti asuhan. Sedangkan satu lagi yakni YB (30) selaku pengurus panti asuhan itu.

Lebih jauh, kedua orang yang ditangkap itu disangkakan dengan pasal tentang perlindungan anak. Dia mengungkap keduanya pun terancam pidana penjara maksimal 15 tahun.

“Persangkaan Pasal 76 E jo 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ancaman pidana minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun atau denda paling banyak Rp 5 miliar,” jelasnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176671//kasus_pembunuhan-ZDT8_large.jpg
Bejat! Gadis 11 Tahun di Cilincing Dijerat Kabel hingga Tewas Lalu Dicabuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175834//pencabulan-L7Uz_large.jpg
Parah! Baru Bebas Bersyarat, Lansia di Cakung Kembali Cabuli Bocah 7 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742//pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173760//kasus_pencabulan-TmRx_large.jpg
Bejat! Dua Lansia Kembar di Bekasi Cabuli Tetangga Penyandang Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172920//kasus_pencurian-ivAq_large.jpg
Ngaku dari Leasing, Kawanan Maling Ini Curi Mobil dengan Dalih Tunggakan Cicilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172766//lima_pemuda_yang_cabuli_siswi_smp-tgUl_large.jpg
Bejat! Siswi di Tangerang Digilir 5 Pemuda Usai Dicekoki Miras
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement