HOME NEWS MEGAPOLITAN

HUT ke-79 TNI, Dandim 0506 Terharu Ada Mural Jenderal Ahmad Yani di Tangerang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |17:25 WIB
HUT ke-79 TNI, Dandim 0506 Terharu Ada Mural Jenderal Ahmad Yani di Tangerang
Dandim 0506 Terharu Ada Mural Jenderal Ahmad Yani di Tangerang
A
A
A

TANGERANG – Merayakan HUT ke-79 TNI, Persatuan Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) menggandeng komunitas seniman Semanggi membuat mural Jendral Ahmad Yani Basketball Park, Kota Tangerang, Banten.

Dalam momen itu, Komandan Kodim 0506/TGR, Letkol Inf Ary Sutrisno diberikan kejutan dari seluruh unsur mulai dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), masyarakat, atlet, dan seniman Kota Tangerang.

Kejutan tersebut diberikan usai Letkol Ary, Pj Wali Kota Tangerang, Nurdin, Ketua Perbasi Kota Tangerang, Andri S Permana berfoto bersama setelah meresmikan mural di Ahmad Yani Basketball Park.

Komandan Kodim 0506/TGR, Letkol Inf Ary Sutrisno mengapresiasi kegiatan bersama komunitas seniman yang diprakarsi oleh Ketua Perbasi dan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk memperingati HUT ke-79 TNI.

"Kami dari kodim mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi inisiatif dari seniman di Kota Tangerang untuk kembali menggalakan semangat perjuangan Jendral A Yani melalui sebuah mural," ujarnya, Senin (7/10/2024).

Ary berharap, dengan persembahan mural Jendral Ahmad Yani Basketball Park tersebut dapat menjadi landmark baru dan sebagai saya tarik kepada generasi muda tetap berekpresi dalam kegiatan yang positif.

"Saat ini TNI tidak lagi mengedepankan militeristik tapi mengedepankan komunikasi dan koordinasi sama-sama berfikir untuk kemajuan dan pembangunan wilayah," katanya.

Nampak semua unsur kompak dengan membawakan lagu khas Band Jambrud berjudul Selamat Ulang Tahun sambil memberikan kue tar yang langsung diberikan kepada Letkol Inf Ary Sutrisno.

 

