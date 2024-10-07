Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Brutal! Kakek Renta di Matraman Ngamuk Pukuli Ketua RW dengan Sepeda hingga Patah Tulang

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |18:44 WIB
Brutal! Kakek Renta di Matraman Ngamuk Pukuli Ketua RW dengan Sepeda hingga Patah Tulang
Kakek Renta di Matraman Ngamuk Pukuli Ketua RW/ist
A
A
A

JAKARTA - Seorang kakek berinisial S (73) melakukan tindak penganiayaan terhadap Eko Purnomo (48) yang merupakan Ketua RW 01 Kelurahan Utan Kayu Selatan di Jalan Galur Sari IIII RT 5/1, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Pelaku menganiaya korban dengan balok kayu dan sepeda.

Kanit Reskrim Polsek Matraman, AKP Mochamad Zen mengatakan, setelah dilakukan interogasi terhadap saksi-saksi yang ada pada saat kejadian dan diduga pelaku mengakui perbuatannya yang terekam CCTV pada saat kejadian.

"Diduga pelaku merasa kesal terhadap korban dan untuk motif sedang didalami dalam pemeriksaan lebih lanjut," kata Zen saat dikonfirmasi, Senin (7/10/2024).

Zen melanjutkan, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) diketahui ada korban yang dipukul dengan satu buah balok kayu oleh diduga pelaku sehingga  mengakibatkan tulang bagian kaki kanan korban patah tulangnya.

"Dan juga dilempar dengan sepeda pelaku mengenai badan korban mengakibatkan lengan bagian kanan memar korban di bawa ke RSCM oleh saksi dan warga lainnya guna dilakukan pengobatan dan tim unit reskrim melakukan pengecekan ke RSCM guna dilakukan Visum et Repertum terhadap korban dan diduga pelaku sesaat setelah kejadian berhasil diamankan warga dan tim unit reskrim Polsek Matraman," ujarnya.

Dia mengatakan, berdasarkan keterangan saksi bahwa saat berada di depan rumahnya melihat korban dan pelaku berpapasan serta terdengar kalimat yang sedikit memancing emosi.

 

Halaman:
1 2
      
