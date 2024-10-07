Rano Karno Dapat Titipan 4 Harapan dari Loyalis Anies Baswedan

JAKARTA - Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Rano Karno atau Bang Doel silaturahmi dengan loyalis Anies Baswedan, yakni Geisz Chalifah di Jalan Mahoni, Bungur, Senen, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Geisz Chalifah menyampaikan harapannya pada Bang Doel untuk melanjutkan program Anies Baswedan, khususnya terkait program bagi masyarakat kalangan bawah.

Rano Karno pun menyatakan dalam membangun Jakarta perlu berkolaborasi dengan gubernur pendahulu.

“Saya menitipkan harapan, agar seluruh program yang dijalankan oleh pak Anies, terutama yang berhubungan dengan masyarakat kalangan bawah agar bisa dilanjutkan,” ujar Geisz Chalifah.

Sedikitnya ada empat harapan yang dititipkan Geisz Chalifah yang dirasa penting bagi kalangan bawah Jakarta.

“Yang utama, akses air bersih bagi masyarakat bawah yang selama ini dikerjakan oleh pak Anies namun masih jauh dari rampung. Lalu terkait harga kebutuhan pokok. Ketiga tentang BPJS yang sudah rapih hingga 98% agar tidak tercerai berai lagi. Terakhir, tentu saja apa-apa yang sudah diberikan tidak dihapus,” ujarnya.