HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pesan Pengurus Makam Pangeran Jayakarta ke Ridwan Kamil

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |19:24 WIB
Pesan Pengurus Makam Pangeran Jayakarta ke Ridwan Kamil
Pengurus Makam Pangeran Jayakarta titip masalah pembebesan layan makam terselesaikan (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Pengurus Makam Pangeran Achmad Djaketra alias Pangeran Jayakarta, Ulama Raden Haji Manaf meminta Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil untuk menyelesaikan proyek memperluas makam yang juga menjadi cagar budaya itu. Hal itu menyusul kedatangan Ridwan Kamil pada, Senin (7/10/2024).

"Saya punya program Pemda Jakarta yang dari itu Jokowi jadi Gubernur tidak pernah terselesaikan, dari tahun 2010. Dari 41 bidang yang memperluaskan makam Pangeran Jayakarta terbebaskan, tersisa lima yang belum dibebaskan," ungkap Raden Haji Manaf, Senin (7/10/2024).

Ia menyebut pekerjaan itu juga sempat tertunda lantaran adanya kontestasi Pemilihan Presiden hingga Pemilihan Gubernur bahkan pandemi Covid-19. Karena itu, ia berharap jika nantinya Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, terpilih menjadi orang nomor 1 di Jakarta bisa langsung mengeksekusi.

"Harapan kepada Kang Emil, kalau jadi, pasti yang namanya pembebasan lahan itu membutuhkan SK Gubernur," ungkap dia.

Dirinya juga sempat berkelakar bakal menggeruduk melakukan aksi jika kang Emil hanya mengumbar janji.

 

Halaman:
1 2
      
