Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono dan Rano Karno Diminta Prioritaskan Masalah Pengangguran

Awaludin , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |19:26 WIB
Pramono dan Rano Karno Diminta Prioritaskan Masalah Pengangguran
Paslo Pramono dan Rano Karno saat debat Pilkada 2024 (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan cagub dan cawagub Jakarta sudah memasuki masa debat. Dalam sesi debat tersebut, para paslon telah menyampaikan visi misi dan program. Misalnya, calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 di Pilkada Jakarta 2024, Pramono Anung dan Rano Karno berkomitmen membuka lebih banyak peluang kerja serta memastikan semua kebutuhan warga Jakarta menjadi lebih mudah dan cepat.

Lebih lanjut, Rano meminta Gen Z dan milenial tidak perlu khawatir terkait pekerjaan karena mereka akan membuka lebih banyak peluang kerja dan pelatihan bersertifikat, keterampilan berbicara (public speaking) dan literasi finansial, termasuk akan memperbanyak balai latihan kerja di tiap kecamatan.  

Menariknya, paslon seperti Rano Karno memiliki program untuk melindungi Generasi Z milenial yang menjadi korban PHK di tengah pelemahan ekonomi.  

Menanggapi hal itu, pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo mengatakan, bahwa apa yang menjadi visi misi program paslon Pramono Anung dan Rano Karno sangat menarik disimak. Pasalnya, visi misi yang disampaikan Rano Karno sangat tepat bila terealisasi nanti.

"Kalau kita bicara soal DKI, tentu banyak dengan berbagai persoalan. Terutama soal pengangguran, nah gagasan yang disampaikan Rano sangat tepat, terutama untuk mengurangi pengangguran di Jakarta," kata Karyono saat dihubungi, Senin (7/10/2024).

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172978//pemerintah-Graz_large.jpg
Kompak! Pramono-Doel Suarakan Jaga Jakarta di Arena CFD Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/338/3149315//pramono_dan_rano_saat_berjoget_usai_upacara_hut_ke_498_jakarta-zZ47_large.jpg
Pramono-Doel Asyik Berjoget Usai Upacara HUT Ke-498 Jakarta di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/338/3148811//perindo-RZtm_large.jpg
Hadiri Pembukaan PRJ 2025, Sekjen AYP: Perindo Solid Dukung Pramono-Doel Wujudkan Jakarta Ramah dan Berbudaya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/338/3141937//pram_rano-8hI7_large.jpg
Jelang 100 Hari Pram-Rano, DPRD DKI: Programnya Sesuai Arah dan Strategi Konkret
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/20/338/3132257//megawati_soekarnoputri_dan_pramono_doel_di_hutan_lindung_angke_kapuk-UgGu_large.jpg
Pagi Ini, Megawati dan Pramono-Doel Tanam 7.500 Mangrove di Hutan Lindung Angke Kapuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/338/3129006//halalbihalal_di_balaikota_jakarta-ne34_large.JPG
Pramono-Doel Gelar Halalbihalal di Pendopo Balaikota Pagi Ini, Ribuan ASN Antusias Antre
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement