Pramono dan Rano Karno Diminta Prioritaskan Masalah Pengangguran

JAKARTA - Pasangan cagub dan cawagub Jakarta sudah memasuki masa debat. Dalam sesi debat tersebut, para paslon telah menyampaikan visi misi dan program. Misalnya, calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 di Pilkada Jakarta 2024, Pramono Anung dan Rano Karno berkomitmen membuka lebih banyak peluang kerja serta memastikan semua kebutuhan warga Jakarta menjadi lebih mudah dan cepat.

Lebih lanjut, Rano meminta Gen Z dan milenial tidak perlu khawatir terkait pekerjaan karena mereka akan membuka lebih banyak peluang kerja dan pelatihan bersertifikat, keterampilan berbicara (public speaking) dan literasi finansial, termasuk akan memperbanyak balai latihan kerja di tiap kecamatan.

Menariknya, paslon seperti Rano Karno memiliki program untuk melindungi Generasi Z milenial yang menjadi korban PHK di tengah pelemahan ekonomi.

Menanggapi hal itu, pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo mengatakan, bahwa apa yang menjadi visi misi program paslon Pramono Anung dan Rano Karno sangat menarik disimak. Pasalnya, visi misi yang disampaikan Rano Karno sangat tepat bila terealisasi nanti.

"Kalau kita bicara soal DKI, tentu banyak dengan berbagai persoalan. Terutama soal pengangguran, nah gagasan yang disampaikan Rano sangat tepat, terutama untuk mengurangi pengangguran di Jakarta," kata Karyono saat dihubungi, Senin (7/10/2024).