HOME NEWS MEGAPOLITAN

Atap Gedung SDN di Tangsel Ambruk, 1 Siswa Tertimpa

Hambali , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |19:56 WIB
Atap Gedung SDN di Tangsel Ambruk, 1 Siswa Tertimpa
Atap SDN di Tangsel ambruk menimpa satu siswa (Foto : MNC Media)
TANGERANG SELATAN -  Atap plafon salah satu ruangan kelas SDN Pondok Ranji 04, Ciputat Timur, Tangerang Selatan (Tangsel), ambruk, Senin (7/10/2024). Seorang siswa dikabarkan tertimpa material, namun tak mengalami luka berat.

Kejadian ambruknya atap plafon dilaporkan sekira pukul 09.21 WIB pagi tadi. Sejumlah siswa kala itu tengah mengikuti kegiatan belajar-mengajar di dalam kelas.

"Mereka (siswa) sedang berdiskusi di dalam kelas, akhirnya pada keluar," kata Kepala Bidang SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangsel, Didin Syihabudin.

Ambruknya atap plafon sempat membuat panik para siswa di dalam kelas. Mereka lantas diarahkan meninggalkan ruangan. Nahas, beberapa puing reruntuhan atap mengenai seorang siswa.

"Ada yang kena 1 orang, tapi nggak apa-apa, cuman lecet-lecet aja. Enggak dibawa ke rumah sakit karena nggak kenapa-kenapa, dan di situ kan ada UKS juga, ditangani di situ aja," ujarnya.

Dijelaskan dia, kegiatan belajar siswa di ruangan itu lalu dipindahkan ke kelas lain. Perbaikan pun telah mulai dikerjakan dengan memerbaiki seluruh atap di ruangan kelas tersebut.

"Tim langsung melakukan pembersihan dan langsung perbaikan, Insya Allah malam ini selesai dan besok sudah bisa digunakan lagi," ujarnya.

 

