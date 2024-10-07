Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Apresiasi Penampilan Debat RK-Suswono, Relawan: Yang Ditampilkan Bukti Konkret dari Plan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |20:05 WIB
Apresiasi Penampilan Debat RK-Suswono, Relawan: Yang Ditampilkan Bukti Konkret dari <i>Plan</i>
Relawan RIDO Muda, Bayu Setian (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Relawan mengapresiasi penampilan dari Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) dalam debat perdana. Salah satunya dari relawan RIDO Muda Jakarta, Bayu Setian.

Menurutnya, seluruh kandidat tampil baik dalam menyampaikan visi-misi di debat perdana Pilkada 2024. Namun, ia menilai gagasan RIDO telah dibuktikan secara konkret.

"Karena kita relawannya Ridwan Kamil dan Pak Suswono, yang pasti, yang ditampilkan adalah bukti-bukti konkret dari plan yang udah direncanakan dan diselaraskan bareng-bareng," kata Bayu usai nobar debat di Kantor DPD Golkar Jakarta, Minggu 6 Oktober 2024.

Menurutnya, gagasan Ridwan Kamil telah sesuai dari visi-misi yang dibuat dari belanja masalah yang ditemukan dari masyarakat bawah. "Jadi yang pasti, apa yang disampaikan di debat ini itu jadi hal yang energi baru untuk Jakarta baru, Jakarta maju," tuturnya.

Menurutnya, penampilan RIDO telah sesuai dengan tingkat elektabilitas yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei. "Terlihat jelas bahwa angka Ridwan Kamil itu di 50% tingkat kepuasan penyampaian programnya," ucap Bayu.

"Kemudian, untuk di pasangan nomor 2 itu di bawah 20%, Kemudian untuk pasangan nomor 3 itu di angka 30-an persen kalo gak salah. Jadi, dari sana pun udah terlihat gitu," tandas Bayu.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171921/ridwan-KCJw_large.jpg
Muslim Jaya: Fitnah Lisa Mariana Pemicu Rumah Tangga Ridwan Kamil Retak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171797/viral-t1GJ_large.jpg
Bareskrim Mediasi Lisa Mariana dan Ridwan Kamil Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170753/ridwa_dan_lisa-muvB_large.jpg
Lisa Mariana dan Ridwan Kamil Bakal Dipertemukan di Meja Mediasi Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169227/lisa-Urvo_large.jpg
Lisa Mariana Penuhi Panggilan Bareskrim, Janji Kooperatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169183/viral-hYse_large.jpg
Sempat Mangkir Dua Kali, Lisa Mariana Akan Hadiri Pemeriksaan Bareskrim Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169166/viral-jfrZ_large.jpg
Bareskrim Kembali Periksa Lisa Mariana soal Fitnah Dihamili Ridwan Kamil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement