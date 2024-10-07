Apresiasi Penampilan Debat RK-Suswono, Relawan: Yang Ditampilkan Bukti Konkret dari Plan

JAKARTA - Relawan mengapresiasi penampilan dari Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) dalam debat perdana. Salah satunya dari relawan RIDO Muda Jakarta, Bayu Setian.

Menurutnya, seluruh kandidat tampil baik dalam menyampaikan visi-misi di debat perdana Pilkada 2024. Namun, ia menilai gagasan RIDO telah dibuktikan secara konkret.

"Karena kita relawannya Ridwan Kamil dan Pak Suswono, yang pasti, yang ditampilkan adalah bukti-bukti konkret dari plan yang udah direncanakan dan diselaraskan bareng-bareng," kata Bayu usai nobar debat di Kantor DPD Golkar Jakarta, Minggu 6 Oktober 2024.

Menurutnya, gagasan Ridwan Kamil telah sesuai dari visi-misi yang dibuat dari belanja masalah yang ditemukan dari masyarakat bawah. "Jadi yang pasti, apa yang disampaikan di debat ini itu jadi hal yang energi baru untuk Jakarta baru, Jakarta maju," tuturnya.

Menurutnya, penampilan RIDO telah sesuai dengan tingkat elektabilitas yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei. "Terlihat jelas bahwa angka Ridwan Kamil itu di 50% tingkat kepuasan penyampaian programnya," ucap Bayu.

"Kemudian, untuk di pasangan nomor 2 itu di bawah 20%, Kemudian untuk pasangan nomor 3 itu di angka 30-an persen kalo gak salah. Jadi, dari sana pun udah terlihat gitu," tandas Bayu.

(Fakhrizal Fakhri )