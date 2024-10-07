Siap Menangkan RK-Suswono, Relawan Bermanuver sampai Akar Rumput

JAKARTA - Ketua Relawan JAM DKJ Ricky Syahputra mengatakan pihaknya siap bermanuver sampai ke akar rumput untuk memenangkan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) pada Pilkada Jakarta. Hal itu menjadi komitmen pihaknya mendukung RIDO dengan deklarasi di Kantor DPD Partai Golkar, Jakarta, Minggu 6 September 2024.

Selain JAM DKJ, ada lima relawan lainnya yang turut mendeklarasikan mendukung RIDO, yakni Pemuda Bali Bersatu, SIAAP, Relawan BERAS, Gerakan Milenial Indonesia, dan Sobat Karib RIDO. Tercatat RIDO sudah didukung kurang lebih 250 kelompok relawan dari berbagai kalangan.

Ricky Syahputra menyatakan JAM DKJ memang sudah terbentuk sampai dengan tingkat kelurahan. Hal itu akan membuat pihaknya efektif bergerak dalam menggalang dukungan untuk RIDO.

"Masing-masing relawan punya cara masing-masing. Kalau kami menyusun setiap korwil, baik di Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Kami membentuk satu koordinator di Kecamatan sampai dengan Kelurahan," kata Ricky Syahputra.

Dia mengatakan JAM DKJ akan bergerak menjaring pemilih milenial dengan cara melakukan sosialisasi visi dan misi RIDO. Hal itu agar kaum milenial jatuh hati dengan program-program yang disiapkan RIDO.

"Kami relawan khusus untuk jaringan kaum milenial, dan kami fokus di milenial. Kenapa? Karena milenial di DKJ ini ada lebih dari 45 persen pemilik suara," katanya.

"Ada temen-temen yang lain bergerak di bidang yang lain. Bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Fokus di bidangnya masing-masing dengan satu tujuan yang sama bagaimana Pak Ridwan Kamil menjadi gubernur 2024-2029," tambahnya.

(Fakhrizal Fakhri )