HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Yakin Program RIDO Banyak Nyambung dengan Muhammadiyah

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |20:22 WIB
Ridwan Kamil Yakin Program RIDO Banyak Nyambung dengan Muhammadiyah
Ridwan Kamil yakin programnya banyak nyambung dengan Muhammdiyah (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menyambangi Kantor Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jakarta. Kunjungan itu dilakukan pada, Senin (7/10/2024).

Pertemuan tertutup itu disampaikan Ridwan Kamil mendiskusikan tentang Jakarta dan keumatan. Usai rampung melaksanakan pertemuan, RK berharap programnya selama di Jakarta jika terpilih nanti satu frekeunsi dengan cita-cita organisasi Muhammadiyah.

"Insya Allah program kami akan lebih banyak nyambungnya, frekuensinya dengan cita-cita Muhammadiyah," ucapnya.

Menurut mantan Gubernur Jawa Barat itu, Pemerintah Provinsi Jakarta dengan Muhammadiyah bisa berkolaborasi membangun Jakarta. Hal itu khususnya dalam tujuan untuk mengangkat kaum-kaum dhuafa.

"Visi misi Muhammadiyah khususnya mengangkat kaum dhuafa melalui pendidikan, melalui kesehatan, melalui usaha, saya kira kalau nanti terpilih kita bisa bermitra, berpartner, berkolaborasi membangun Jakarta baru, Jakarta maju bersama Muhammadiyah," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
