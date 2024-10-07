Dukung Pasangan RIDO Menang di Pilkada Jakarta, Rampai Nusantara Gulirkan Kegiatan dan Program Pengobatan Gratis

JAKARTA - RAMPAI Nusantara mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). Deklarasi tersebut berlangsung pada Senin, 7 Oktober 2024, di Markas Besar Rampai Nusantara, Jakarta Timur.

Dengan dukungan ini, Ridwan Kamil semakin optimis untuk memenangkan pilkada Jakarta dalam satu putaran. Dia pun menegaskan bahwa pasangan RIDO hadir untuk membersamai seluruh masyarakat Jakarta.

Selain hasil survei pasangan RIDO yang sangat positif, sejauh ini pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 itu sudah mendapat dukungan dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk Rampai Nusantara yang memiliki jaringan luas.

"Rampai Nusantara, yang secara nasional sudah besar. Untuk wilayah Jakarta memberikan dukungan (untuk pasangan RIDO), bahkan menyampaikan pernah mendeklarasikan jauh-jauh sebelum saya berjodoh di Jakarta. Saya haturkan terima kasih,” kata Ridwan Kamil.

Tidak sekadar mendeklarasikan dukungan untuk pasangan RIDO, Rampai Nusantara juga bergerak melalui kegiatan dan program nyata. Yakni pengobatan gratis. Kegiatan dan program tersebut dilaksanakan untuk membantu masyarakat yang butuh pelayanan kesehatan secara gratis. Dengan konsistensi dan semangat seluruh jaringan Rampai Nusantara, Ridwan Kamil percaya kegiatan dan program tersebut akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

”Salah satu program sosialisasinya sambil menolong masyarakat ya, dalam bentuk pengobatan gratis. Mudah-mudahan di sisa lima sampai enam minggu ini, sosialisasi dari Rampai Nusantara bisa menambah kekuatan RIDO. Sehingga kita berdoa bisa menang dan menangnya satu putaran,” kata gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 itu.