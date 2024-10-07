Silaturahmi ke Muhammadiyah dan Aisyiyah Jakarta, Ridwan Kamil: Saya Anak Bahagia di TK Aisyiyah Bandung

JAKARTA - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil - Suswono, (RIDO) melakukan silaturahmi bersama pengurus Muhammadiyah Jakarta serta pengurus wilayah Aisyiyah Jakarta di Kantor DPW Muhammadiyah Jakarta, di Kramat, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Dalam kesempatannya, Kang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil, menyampaikan bahwa kedatangannya disambut baik oleh para pengurus Muhammadiyah Jakarta serta pengurus wilayah Aisyiyah Jakarta.

"Alhamdulillah hari ini pasangan Rido diterima dengan tangan terbuka, dengan kehangatan, dengan keramah tamahan dari pengurus Muhammadiyah Jakarta dan pengurus wilayah Aisyiyah," kata Kang Emil di lokasi.

Pasangan RIDO mendapatkan banyak masukan terkait penataan kota Jakarta untuk lima tahun mendatang bila terpilih menjadi orang nomor satu di Jakarta.

"Alhamdulilah banyak yang didiskusikan terkait kejakartaan, terkait keumatan, kami senang," ucap Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil juga bercerita bahwa dirinya pernah menjadi bagian dari Aisyiyah. Lantaran ketika kanak - kanak, Kang Emil pernah sekolah di TK Aisyiyah di Bandung.

"Jadi kalau mungkin ada orang nanya, ini pak Ridwan ini kreativitasnya dari mana, saya sekian persen akan mendedikasikan kreativitas saya itu waktu saya sekolah TK, saking bahagianya itu hobinya gambar gitu, terus gambar jadi arsitek, arsitek ya berkatnya sampai seperti sekarang," ungkapnya.