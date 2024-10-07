Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Silaturahmi ke Muhammadiyah dan Aisyiyah Jakarta, Ridwan Kamil: Saya Anak Bahagia di TK Aisyiyah Bandung

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |20:49 WIB
Silaturahmi ke Muhammadiyah dan Aisyiyah Jakarta, Ridwan Kamil: Saya Anak Bahagia di TK Aisyiyah Bandung
RK-Suswono silaturahmi dengan Muhammadiyah Jakarta (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil - Suswono, (RIDO) melakukan silaturahmi bersama pengurus Muhammadiyah Jakarta serta pengurus wilayah Aisyiyah Jakarta di Kantor DPW Muhammadiyah Jakarta, di Kramat, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Dalam kesempatannya, Kang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil, menyampaikan bahwa kedatangannya disambut baik oleh para pengurus Muhammadiyah Jakarta serta pengurus wilayah Aisyiyah Jakarta.

"Alhamdulillah hari ini pasangan Rido diterima dengan tangan terbuka, dengan kehangatan, dengan keramah tamahan dari pengurus Muhammadiyah Jakarta dan pengurus wilayah Aisyiyah," kata Kang Emil di lokasi.

Pasangan RIDO mendapatkan banyak masukan terkait penataan kota Jakarta untuk lima tahun mendatang bila terpilih menjadi orang nomor satu di Jakarta.

"Alhamdulilah banyak yang didiskusikan terkait kejakartaan, terkait keumatan, kami senang," ucap Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil juga bercerita bahwa dirinya pernah menjadi bagian dari Aisyiyah. Lantaran ketika kanak - kanak, Kang Emil pernah sekolah di TK Aisyiyah di Bandung.

"Jadi kalau mungkin ada orang nanya, ini pak Ridwan ini kreativitasnya dari mana, saya sekian persen akan mendedikasikan kreativitas saya itu waktu saya sekolah TK, saking bahagianya itu hobinya gambar gitu, terus gambar jadi arsitek, arsitek ya berkatnya sampai seperti sekarang," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171921/ridwan-KCJw_large.jpg
Muslim Jaya: Fitnah Lisa Mariana Pemicu Rumah Tangga Ridwan Kamil Retak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171797/viral-t1GJ_large.jpg
Bareskrim Mediasi Lisa Mariana dan Ridwan Kamil Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170753/ridwa_dan_lisa-muvB_large.jpg
Lisa Mariana dan Ridwan Kamil Bakal Dipertemukan di Meja Mediasi Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169227/lisa-Urvo_large.jpg
Lisa Mariana Penuhi Panggilan Bareskrim, Janji Kooperatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169183/viral-hYse_large.jpg
Sempat Mangkir Dua Kali, Lisa Mariana Akan Hadiri Pemeriksaan Bareskrim Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169166/viral-jfrZ_large.jpg
Bareskrim Kembali Periksa Lisa Mariana soal Fitnah Dihamili Ridwan Kamil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement