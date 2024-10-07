Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RK: Visi-Misi Muhammadiyah Mengangkat Kaum Dhuafa, Semoga Bisa Bermitra ke Depan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |23:12 WIB
RK: Visi-Misi Muhammadiyah Mengangkat Kaum Dhuafa, Semoga Bisa Bermitra ke Depan
Ridwan kamil
A
A
A

JAKARTA - Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mengunjungi Kantor Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jakarta, Senin (7/10/2024). Ridwan mengaku diterima dengan kehangatan.

"Hari ini pasangan RIDO, saya dan pak Suswono diterima dengan tangan terbuka, dengan kehangatan, dengan keramahtamahan dari pengurus Muhammadiyah Jakarta ya dan pengurus wilayah Aisyiah," kata Ridwan Kamil, Senin (7/10/2024).

Di dalam pertemuan tertutup itu, Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengaku membahas dan berdiskusi mengenai kota Jakarta. Hal itu termasuk keumatan yang ada di dalamnya.

"Alhamdulillah banyak yang didiskusikan terkait ke-Jakartaan, terkait keumatan. Kami senang," ungkap dia.

Kang Emil -sapaan beken Ridwan- lantas mengucapkan terima kasih atas sambutan dalam silaturahmi tersebut. Ia berharap warga Muhammadiyah bisa melihat pasangan RIDO mempunyai komitmen terhadap apa yang sedang dikerjakan.

"Visi misi Muhammadiyah khusussnya mengangkat kaum dhuafa melalui pendidikan, kesehatan, usaha saya kira kalau nanti terpilih kita bisa bermitra, berpartner, berkolaborasi membangun Jakarta baru Jakarta Maju," ungkapnya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
