HOME NEWS MEGAPOLITAN

RK Tegaskan Program Maghrib Mengaji Tak Semata-Mata Hanya untuk Akomodasi 1 Agama: Bakal Disempurnakan 

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |03:28 WIB
RK Tegaskan Program Maghrib Mengaji Tak Semata-Mata Hanya untuk Akomodasi 1 Agama: Bakal Disempurnakan 
Ridwan kamil
JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) menegaskan pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) merupakan pasangan yang menjunjung tinggi Pancasila. Oleh karenanya ia membantah hanya mengakomodasi umat muslim pada program kerjanya.

“Hanya gara-gara menyebut Maghrib Mengaji, seolah-olah ada deklarasi Jakarta hanya untuk satu agama,” kata Ridwan Kamil kepada wartawan, Senin (7/10/2024).

Ridwan Kamil menegaskan bahwa Jakarta merupakan representasi Indonesia yang merupakan Pancasila. Oleh karenanya ia meyakini bahwa setiap pemimpin harus menjunjung tinggi Pancasila sebagai nilai tertinggi yakni adil untuk semua golongan.

“Satu-satunya pasangan, boleh cek di KPU, yang menuliskan visi misinya, ada tulisan manusia Pancasila hanya pasangan RIDO, itu artinya kami sangat komit. bahwa landasan berfikir pasangan RIDO pasti dasarnya hanya satu yang namanya Pancasila,” tegas dia.

Ia lantas menjelaskan soal program Maghrib Mengaji, menurutnya program baik itu merupakan program yang digagas Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Kang Emil kemudian bercerita bahwa program itu masih diminati sejumlah masyarakat.

“Waktu kita blusukan ada aspirasi untuk disempurnakan dan dilanjutkan, maka saya sebagai Calon Gubernur yang sudah komit bahwa yang baik-baik dari dipemimpin sebelumnya akan dilanjutkan, termasuk Maghrib Mengaji,” ungkapnya.

Meski demikian, melanjutkan program Maghrib Mengaji bukan semata-mata tidak memiliki program untuk umat beragama lainnya. Sebaliknya program itu justru bakal disempurnakan agar umat agama lainnya mendapatkan fasilitas serupa. 

 

