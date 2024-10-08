Permudah Warga Cari Kerja, Pramono Janji Pemutihan Ijazah yang Ditahan Sekolah

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengaku sedih menerima keluhan seorang nenek di Meruya, Jakarta Barat yang melaporkan ijazah cucunya ditahan sekolah selama 3 tahun dan membuatnya sulit mecari pekerjaan. Itu terjadi karena sang nenek tidak mampu membayar iuran sekolah.

"Ini tidak boleh terjadi," kata Pramono usai berdialog dengan warga Meruya Selatan, Jakarta Barat, Senin (7/10/2024).

Pramono menilai akibat ditahannya ijazah tersebut, cucu sang nenek tidak bisa bekerja. Terlebih lagi ijazah itu sudah ditahan selama 3 tahun.

Ia menekankan pemerintah harus hadir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pramono mengatakan, jika ia terpilih sebagai gubernur, maka ia akan melakukan pemutihan terhadap ijazah yang ditahan oleh pihak sekolah.

"Kalau perlu pemerintah yang membayar karena kan pasti enggak terlalu mahal supaya bisa kerja," ujarnya.