HOME NEWS MEGAPOLITAN

Geger Penemuan Mayat Bersimbah Darah di Tangerang, Korban Tergeletak di Pinggir Jalan

Aimarani , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |05:59 WIB
Geger Penemuan Mayat Bersimbah Darah di Tangerang, Korban Tergeletak di Pinggir Jalan
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

TANGERANG - Warga di kawasan Perumahan Talaga Bestari, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Senin (7/10/2024) malam dibuat geger penemuan seorang pria yang sudah tidak bernyawa. Korban tergeletak bersimbah darah diduga jadi korban pembunuhan. Petugas menemukan luka tusuk di sekujur badan korban.

Rekaman kamera milik warga memperlihatkan upaya evakuasi dan pertolongan kepada Sukron warga Cibadak, Kecamatan Cikuoa, yang terkapar bersimbah darah. di sekitar perumahan tersebut.

Dalam rekaman video terlihat korban sudah tidak bernyawa. Tubuh korban penuh luka dengan darah masih mengalir. Kuat dugaan Sukron menjadi korban pembunuhan.

Jasad Sukron pertama kali ditemukan oleh warga yang melintasi Jalan Raya Telaga Bestari. Warga mendapati korban tergelatak di pinggir jalan dengan kondisi penuh darah.

Seorang warga, Junedi mengatakan, warga berupaya menyelematkan nyawa korban dengan mengevakuasinya ke rumah sakit. “Lukanya banyak dan darah masih banyak mengalir. Siapa pelakunya tidak tahu karena korban di temukan seorang diri,” ucap Junedi, Senin.

Pihak kepolisian belum mau memberikan keterangan terkait peristiwa ini. Kasus dugaan pembunuhan ini kini dalam penanganan Polsek Pasar Kemis Kabupaten Tangerang.

(Qur'anul Hidayat)

      
