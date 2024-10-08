TKN Fanta: Dalam Debat, RIDO Paling Konkret Solusi Milenial dan Gen Z di Jakarta

JAKARTA – Tim Kolaborasi Nasional (TKN) Fanta mengapresiasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 01, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dalam debat perdana Pilgub Jakarta 2024 atas performa dan pemahaman mendalam mereka mengenai isu-isu yang dihadapi generasi muda di Jakarta.

Debat perdana Pilkada Jakarta ini menjadi momentum penting bagi RIDO untuk menunjukkan kapasitas mereka dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat Jakarta, khususnya generasi muda.

Komandan TKN Fanta, Arief Rosyid Hasan mengacungkan jempol untuk pasangan RIDO yang mampu menyajikan solusi konkret dan relevan bagi generasi muda Jakarta. "Pasangan RIDO sangat memahami apa yang dibutuhkan oleh generasi muda Jakarta, khususnya Gen Z, dalam menghadapi tantangan masa kini," kata Arief.

Arief menyoroti, pasangan RIDO menekankan pentingnya melihat kebutuhan generasi muda untuk akses lapangan pekerjaan dan ruang kreatif yang lebih luas di Jakarta.

Dalam debat tersebut, Ridwan Kamil dengan tegas menjabarkan visinya untuk membangun Jakarta yang lebih inovatif dan ramah bagi anak muda. Ridwan Kamil akan memberikan dana selama tiga bulan kepada Gen Z yang terkena dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Selain itu, Ridwan Kamil juga akan menyediakan co-working space dan kopi gratis untuk Gen Z. Karena menurutnya, tingkat konsumsi kopi Gen Z juga sangat tinggi. “Hal ini menunjukkan bahwa Ridwan Kamil memahami keseharian sebagian dari Gen Z di Jakarta. Dan bukan hanya di tataran kopinya saja, tetapi dipikirkan juga hingga gagasan ketenagakerjaan termasuk pengadaan lapangan kerja padat karya, aksesibilitas dan kesempatan kerja, perlindungan pekerja, pengembangan keterampilan dan kompetensi, dan lain sebagainya,” ujar Arief Rosyid yang memimpin pasukan pemilih muda Prabowo-Gibran pada Pilpres lalu.

Lebih lanjut, Arief menyatakan, TKN Fanta mendukung penuh visi dan misi pasangan RIDO, terutama dalam aspek pemberdayaan generasi muda. "Generasi muda adalah motor penggerak bangsa. Kita butuh kebijakan yang berpihak pada mereka, dan kami yakin pasangan RIDO dapat mewujudkan hal tersebut," kata Arief lagi.

Arief menegaskan, TKN Fanta akan menyapu bersih suara anak muda di Jakarta untuk pasangan RIDO sehingga dapat memenangkan kontestasi Pilgub Jakarta dalam satu putaran. "Maka dari itu, kami akan sapu bersih suara anak muda di Jakarta untuk bisa menang satu putaran untuk Jakarta Baru, Jakarta Maju!," tegasnya.