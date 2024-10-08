Peduli Kelompok Rentan, Ridwan Kamil Hadirkan Pemberdayaan Disabilitas di Jakarta

JAKARTA - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mengusung banyak program untuk teman disabilitas di Jakarta. Pernyataan itu disampaikan oleh Angkie Yudistia, Juru Bicara RIDO.

Angkie menyebutkan Ridwan Kamil mengaplikasikan banyak program untuk teman disabilitas di Jawa Barat. Misalnya melibatkan teman tuli dalam program ajudan milenial, mewajibkan perekrutan tenaga kerja untuk teman disabilitas di BUMD dan Swasta hingga memberikan bonus yang setara pada atlet disabilitas dengan atlet PON. Kebijakan yang dihadirkan Ridwan Kamil ini sebagai upaya menghadirkan keadilan. Selain itu, istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya juga dinobatkan sebagai Bunda Asuh Disabilitas Jabar.

"Pada prinsipnya seluruh visi, misi, dan gagasan yang diusung pasangan RIDO ini adalah inklusi. Oleh karena itu, setiap program yang diusung pasti memprioritaskan teman disabilitas. Salah satunya adalah KARTU KAMU," kata Angkie.

Menurut Angkie, di dalam KARTU KAMU terdapat kartu disabilitas yang di dalamnya memuat berbagai insentif yang diberikan kepada teman disabilitas tidak mampu. Kartu ini juga memberikan konsesi terhadap berbagai pelayanan publik seperti transportasi gratis, alat bantu, bantuan kesehatan, Pendidikan Gratis, dan lain sebagainya.

Selain itu, RIDO juga akan menghadirkan bantuan kredit tanpa bunga dan tanpa anggunan bernama Kredit Mesra. "Bantuan ini sangat bermanfaat untuk teman disabilitas karena kemampuan vokasinya membuat seluruh teman disabilitas tidak bisa bekerja secara formal. Namun, semua itu bisa dimaksimalkan secara informal agar teman disabilitas dapat mandiri secara ekonomi," jelas Angkie.

Angkie menyebutkan teman disabilitas punya harapan yang besar terhadap kemenangan RIDO. Karena banyak teman disabilitas yang berkeinginan memiliki rumah sendiri. Ia berharap hadirnya rumah vertikal yang diusung RIDO bisa menjawab keinginan tersebut.

"Rumah vertikal yang akan dibangun harapannya memiliki fasilitas yang ramah terhadap disabilitas, sehingga kelak teman disabilitas mampu hidup mandiri. Ini bisa menghapus stigma yang melekat secara terus menerus bahwa disabilitas cukup tinggal di panti," tegas dia.

Tentunya, kata Angkie, semua itu harus didukung dengan tata kelola kota yang ramah terhadap disabilitas agar teman disabilitas bisa mendapatkan hak yang sama sebagai warga Jakarta, seperti warga lainnya.