HOME NEWS MEGAPOLITAN

Waterway, Strategi Ridwan Kamil Wujudkan Transportasi Air di Jakarta

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |12:52 WIB
<i>Waterway</i>, Strategi Ridwan Kamil Wujudkan Transportasi Air di Jakarta
Ridwan Kamil dan Siswono
JAKARTA - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) memastikan pengadaan moda transportasi air (waterway) besar kemungkinan dihadirkan di Jakarta. 

Bernardus Djonoputro, Juru Bicara RIDO mengatakan, beberapa sungai di Jakarta sangat mungkin untuk menjadi waterway. "Contohnya, Banjir Kanal Timur (BKT), saluran buatan dengan lebar antara 100-300 meter, tergantung lokasinya. Sedangkan bantaran kalinya masing-masing 18 meter di sisi kiri dan kanan. Karakteristiknya juga lurus, panjang dan dalam. Ini potensial dibuat transportasi dan wisata air," kata Bernie, panggilan Bernardus Djonoputro. 

Selain BKT, Banjir Kanal Barat (BKB) juga sangat dimungkinkan dengan rute Tanah Abang, Halimun, hingga Manggarai. Sungai lain yang berpotensi dibuatkan moda transportasi air adalah Ciliwung tengah, di mulai dari selatan sampai Cijantung dan Condet. 

"Kehadiran transportasi air ini akan membuat sungai menjadi lebih terpelihara dan lebih bagus. Saat ini, sebenarnya sungai juga sudah dimanfaatkan warga, hanya saja saat ini tidak termanajemen dengan baik," cetusnya.

Menurut Bernie, transportasi air bisa menjadi salah satu jenis moda angkutan umum massal yang akan dikembangkan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Terlebih, moda transportasi air pernah ditetapkan dalam program Pola Transportasi Makro (PTM) Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2003.

