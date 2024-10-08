Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cegah Promosi Judi Online, KPUD Buka Opsi Nonaktifkan Kolom Live Chat di Debat Kedua Pilkada Jakarta

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |13:45 WIB
Cegah Promosi Judi Online, KPUD Buka Opsi Nonaktifkan Kolom Live Chat di Debat Kedua Pilkada Jakarta
Live chat Youtube KPUD Jakarta disusupi promosi judi online (Foto: Tangkapan layar/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kolom live chat di channel Youtube resmi milik Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta pada saat debat perdana Pilkada Jakarta 2024 yang digelar pada 6 Oktober 2024 disusupi promosi judi online. KPUD Jakarta pun melakukan antisipasi agar hal itu tak kembali terjadi saat debat kedua.

Ketua KPUD Jakarta, Wahyu Dinata mengatakan, akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penayangan live di Youtube dalam siaran debat Pilkada Jakarta 2024. Hal ini dilakukan guna mencegah adanya komentar susupan promosi judi online di live chat seperti saat debat perdana.

"Nanti kami akan melakukan evaluasi menyeluruh dulu ya, apakah nanti ke depannya akan ada imbauan di kolom komentarnya atau kami moderasi bahkan bisa jadi dinonaktifkan kolom komentarnya tergantung evaluasi nanti," ujar Wahyu.

Tayangan live di Youtube, kata Wahyu, merupakan upaya fasilitasi masyarakat untuk menyaksikan debat Pilkada 2024 baik secara langsung atau tidak langsung. Live chat tersebut biasanya berisi komentar soal dukungan dari masyarakat terhadap pasangan calon yang didukung. Mereka berlomba-lomba menyemangati jagoannya.

Kali ini agak lain karena terdapat sejumlah akun yang masuk ke dalam kolom live chat yang memang terbuka untuk umum itu. Mereka secara masif mempromosikan judi online.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement