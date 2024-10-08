Cegah Promosi Judi Online, KPUD Buka Opsi Nonaktifkan Kolom Live Chat di Debat Kedua Pilkada Jakarta

JAKARTA - Kolom live chat di channel Youtube resmi milik Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta pada saat debat perdana Pilkada Jakarta 2024 yang digelar pada 6 Oktober 2024 disusupi promosi judi online. KPUD Jakarta pun melakukan antisipasi agar hal itu tak kembali terjadi saat debat kedua.

Ketua KPUD Jakarta, Wahyu Dinata mengatakan, akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penayangan live di Youtube dalam siaran debat Pilkada Jakarta 2024. Hal ini dilakukan guna mencegah adanya komentar susupan promosi judi online di live chat seperti saat debat perdana.

"Nanti kami akan melakukan evaluasi menyeluruh dulu ya, apakah nanti ke depannya akan ada imbauan di kolom komentarnya atau kami moderasi bahkan bisa jadi dinonaktifkan kolom komentarnya tergantung evaluasi nanti," ujar Wahyu.

Tayangan live di Youtube, kata Wahyu, merupakan upaya fasilitasi masyarakat untuk menyaksikan debat Pilkada 2024 baik secara langsung atau tidak langsung. Live chat tersebut biasanya berisi komentar soal dukungan dari masyarakat terhadap pasangan calon yang didukung. Mereka berlomba-lomba menyemangati jagoannya.

Kali ini agak lain karena terdapat sejumlah akun yang masuk ke dalam kolom live chat yang memang terbuka untuk umum itu. Mereka secara masif mempromosikan judi online.